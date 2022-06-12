منهول يبتلع طفل في بغداد .. والده يروي تفاصيل مروعة | تقرير

2022/06/12 | 17:06 - المصدر: قناة التغيير

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بسبب غياب الغطاء، علي ذو الاربع سنوات يفقد حياته بعد سقوطه في احدى فتحات مجاري الصرف الصحي قرب بيتهم في المحمودية، صدمة ولوعة تخيمان على والده وعائلته ..

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