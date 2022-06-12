إضراب سائقي الشاحنات في كوريا الجنوبية يدخل يومه السادس

2022/06/12 | 17:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصل سائقو الشاحنات في كوريا الجنوبية، الأحد، إضراباً لليوم السادس بعد أن فشلت المحادثات مع الحكومة في إحراز تقدم بشأن مطالبهم بزيادة الأجور مما عرقل نقل البضائع في المراكز الصناعية والموانئ الرئيسية في البلاد، ما قد يؤدي إلى تفاقم حالة الغموض بشأن سلاسل التوريد العالمية.

وقالت الوزارة: إن مسؤولي وزارة النقل اجتمعوا لأكثر من عشر ساعات مع زعماء نقابيين، أمس السبت، في جولة ثالثة من المفاوضات وحثتهم على العودة إلى العمل ولكن الجانبين أخفقا في تضييق الخلافات.

وقال مسؤول نقابي: إنه لا يعرف ما إذا كانت المحادثات ستستمر.



وقالت الوزارة إنها ستواصل إجراء محادثات مع الاتحاد، دون الخوض في تفاصيل.

وصرح مسؤول نقابي كبير من منطقة بوسان، بأن رؤساء النقابات المحلية في كافة مناطق البلاد اجتمعوا، الأحد، لمناقشة خطواتهم التالية.وكوريا الجنوبية مورد رئيسي لأشباه الموصلات والهواتف الذكية والسيارات والبطاريات والسلع الإلكترونية.



وأدى الإضراب إلى تفاقم حالة الغموض بشأن سلاسل التوريد العالمية التي تعطلت بالفعل بسبب القيود الصارمة التي تفرضها الصين لمواجهة وباء «كوفيد-19» والعملية الروسية في أوكرانيا.



(رويترز)

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