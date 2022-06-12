موجة غبار تضرب العراق ابتداءً من مساء اليوم

2022/06/12 | 17:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، تعرض البلاد إلى موجة غبار ابتداءً من مساء اليوم.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، وبمتابعة مديرها العام علي محسن هاشم وإشراف مدير قسم التنبؤ حيدر حبيب والكادر الفني في القسم، أصدر تقريراً جوياً عن الحالة الغبارية المتوقعة للأيام الثلاثة القادمة واعتباراً من هذا اليوم الاحد الموافق 12 حزيران 2022 بامتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط يصاحبه أنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة".

وتابع التقرير بحسب البيان، أن "الحالة الغبارية المتوقعة ابتداءً من يوم الاحد الموافق 12 حزيران 2022، بسبب ضعف تأثير المنخفض الموسمي وتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط يصاحبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة".

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