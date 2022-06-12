مع استمرار الغزو الروسي.. جهود لإعادة البناء والحياة إلى ضواحي كييف

2022/06/12 | 17:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبذل متطوعون جهودًا لمساعدة سكان ضواحي كييف على التعافي من آثار القصف الروسي وإعادة تأهيل المباني السكنية التي طالتها الضربات، في وقت لاتزال معارك شديدة مستمرة في شرقي أوكرانيا.يقول العائدون إلى بيوتهم إنه ليس هناك مكان مثل الوطن، بينما يرون أن عودة الحياة إلى طبيعتها قد تستغرق وقتًا طويلا.

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