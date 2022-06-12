ريال مدريد يُعلن رحيل قائده.. كيف كانت أرقام مارسيلو مع بطل أوروبا؟

2022/06/12 | 17:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الأحد، رحيل قائد الفريق مارسيلو، مع نهاية عقده مع الميرينجي، وقرار الإدارة بعدم تجديد عقده رغم رغبة اللاعب في البقاء.

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