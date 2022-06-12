2022/06/12 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_الشرع لا أنوي التحدث عن مواسم لتخفيض الأسعار او اقتراح الأفكار ولا المشاركة في حملة للترويج إلى ملابس خاصة بمواسم الغبار ولم أكن في يوم ما ذبابة إلكترونية تنشط في مواسم الفيضان السياسي الناتج عن جداول حصص مكونات الشخ الاخلاقي والشح الدستوري ، ولا حتى بقة مستهترة في مواسم الربيع الاوكراني كما انني لست مهتما بتقويم صناعة السجاد الأرجنتيني فلقد تعلمت مبكرا ان للشجرة عيدا وان السفن آمنة في الموانيء لكن علي ......





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