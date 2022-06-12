2022/06/12 | 17:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iJPMO4gr-Ro

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غياب الصدريين.. مصادر نيابية: المالكي أكبر الفائزين وقوى أخرى لها أذرع مسلحة باستقالة نواب الصدر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غياب الصدريين.. مصادر نيابية: المالكي أكبر الفائزين وقوى أخرى لها أذرع مسلحة باستقالة نواب الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).