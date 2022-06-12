2022/06/12 | 17:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..خاضَ مُنتخبُ الناشئين الوحدةَ التدريبيّة الأولى صباح، اليوم الأحد، في مدينةِ أنطاليا بعد وصُوله في وقتٍ مُتأخرٍ من ليلةِ أمس إلى مقرِّ إقامته، بعد رِحلةٍ مُضنيةٍ شهدت انتظاراً لما يَقرَب من سبع ساعاتٍ في اسطنبول قبل التوجهِ إلى مَدينةِ أنطاليا.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وشهدت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب الناشئين يخوض أول وحدة تدريبية في تركيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب الناشئين يخوض أول وحدة تدريبية في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).