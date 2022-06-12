تعرض البلاد الى موجة غبار بدءاً من مساء اليوم

2022/06/12 | 17:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، تعرّض البلاد إلى موجة غبار بدءاً من مساء اليوم.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن “قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، وبمتابعة مديرها العام علي محسن هاشم، وإشراف مدير قسم التنبؤ حيدر حبيب، والملاك الفني في القسم، أصدر تقريراً جوياً عن الحالة الغبارية المتوقعة للأيام الثلاثة المقبلة واعتباراً من هذا اليوم الأحد الموافق 12 حزيران 2022 بامتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط، يصاحبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة”.

وتابع التقرير بحسب البيان، أن “الحالة الغبارية المتوقعة تبدأ من يوم الاحد، بسبب ضعف تأثير المنخفض الموسمي وتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط، يصاحبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة”.

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