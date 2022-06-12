فيديو.. موجة الحر تلقي بالبغداديين في نهر دجلة

2022/06/12 | 17:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المواطن وقع فريسة بين انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة.

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