2022/06/12 | 17:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ مر أكثر من عام على إطلاق الحكومة حزمة توجيهات للحد من ظاهرة التسول ومعالجتها، لكن الظاهرة آخذة بالإزدياد يوما بعد آخر وباتت تشكل تهديدا حقيقيا لشرائح مختلفة ولا سيما الأطفال، وفيما وصف مختصون القرارات الحكومية بانها “إعلامية” فقط وطالبوا بإتخاذ إجراءات حقيقية على أرض الواقع، يتجه مجلس النواب الى البحث عن آليات تشريعية […]

ظهرت المقالة بعد أكثر من عام..



هل طبق التوجيه الحكومي للحد من ظاهرة التسول؟ أولاً على ايرث نيوز.

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