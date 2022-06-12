كورونا في العراق.. صفر وفيات وارتفاع طفيف بالإصابات

2022/06/12 | 17:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، الموقف الوبائي

لفيروس كورونا في العراق.

وسجلت الوزارة اليوم 151 اصابة مقارنة

بـ137 اصابة يوم امس.

ولم تسجل الوزارة اليوم اية حالات وفاة.

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