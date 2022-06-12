البرلمان يخاطب الأمانة العامة بشأن موظفي العقود والأجراء اليوميين (وثيقة)

2022/06/12 | 17:27 - المصدر: بغداد اليوم

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خاطب حاكم الزاملي، النائب الاول لرئيس مجلس النواب، الاحد، الامانة العامة لمجلس الوزراء بغية استحصالها قرار من مجلس الوزراء في جلسته القادمة يتضمن الموافقة على الفقرات المتعلقة بأصحاب العقود والاجراء اليوميين. وجاء في نص الكتاب: انه "إنصافاًً لشريحة الشباب من العقود و الأجراء اليوميين العاملين في جميع الوزارات الذين قدّموا خدمات كثيرة من أجل خدمة بلدنا العزيز، ولغرض رفع الحيف الذي وقع عليهم بصدد الموضوع، تفضلكم بأستحصال قرار من مجلس الوزراء في جلسته القادمة يتضمن الموافقة على الفقرات: 1- إلزام جميع الشركات الرابحة الممولة ذاتيا، والتي لا تتلقى منحة من خزينة الدولة بتثبيت متعاقديها لمن أكمل خدمة تعاقدية سنتين أو أكثر، ويكون ذلك من خلال (حركة الملاك الدائم) و(استحداث درجات وظيفية ضمن الموازنات التخطيطية لعام (2022))، ويخول وزير المالية باستحداث الدرجات .



2- تجديد تشغيل الموظفين من الأجراء اليوميين العاملين في شركات وزارة النفط الذين تم تسريحهم بعد تاريخ (1/10/2021)، وكذلك المستمرين، ولمدة سنة قابلة للتجديد، وتخويل وزير النفط بذلك.



3- إطلاق استمارة التشغيل في وزارة النفط للتعيين بصفة أجر يومي على أن تخصص الدرجات الوظيفية للعلوميين وبنسبة 20% ومهندسي النفط 20%، والهندسة الكيمياوية 20%، وخريجي جامعة النفط والغاز واقتصاد النفط 20%، والحرفيين 20%، على ان يراعي كتاب شركة نفط البصرة المرقم (29524) في 26/4/2022، وتمنع الاستثناءات خارج الاستمارة.



4- تثبيت عقود الوزارات الخدمية عن طريق حركة الملاك (الحذف والاستحداث)، على ان تتضمن موازنة 2022 مادة صريحة تنص على تخويل وزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية اللازمة للتثبيت.



5- احتساب خدمة الاجر اليومي للأجراء اليوميين كخدمة عقدية لأغراض التثبيت.





ادناه نص الوثيقة:

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