الزيدي يدعو لإبعاد الحشد عن المحاصصة والصراعات السياسية

2022/06/12 | 17:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الأمين العام لـ "كتائب الأمام علي" شبل الزيدي، اليوم الأحد، إلى إبعاد هيئة الحشد الشعبي عن المحاصصة والصراعات السياسية.

وقال الزيدي في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، "بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحشد اتقدم بالشكر والعرفان لكل من ضحى ودعم وشارك في وضع أسس وقواعد الحشد منذ بدايته، وخصوصاً قادة النصر ورفاقهما من شهداء قادة الفصائل".

وأضاف، "يجب أن نحافظ على الحشد كمؤسسة ضامنة لوحدة العراق وسلامة أراضيه ونبعده عن المحاصصة والصراعات السياسية".ادناه التغريدة كاملة:

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