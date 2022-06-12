النصيري يحصل على شهادة الدكتوراه الفخرية

2022/06/12 | 17:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مُنِحَ الاستاذ سمير النصيري مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال الادارة والاقتصاد.

واستناداً إلى المعايير العلمية المعتمدة من هيئة الاعتماد الدولية بالتعاون مع جامعة هافانا الدولية وللمعايير العالية والمستوى الراقي من الحرفية والخبرة تمت الموافقة من الهيئة المخولة حسب الاصول بتاريخ 18 ايار 2022 مقدمة بفخر وتقدير على منح الاستاذ سمير النصيري مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال الادارة والاقتصاد.

جدير بالذكر أن النصيري لديه سيرة علمية واقتصادية وثقافية غنية بالخبرات الاقتصادية والمالية والمصرفية لأكثر من 40 سنة في خدمة الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي العراقي ولديه 10 مؤلفات تبحث في الاصلاح الاقتصادي وأكثر من 500 دراسة وبحث ومقال متخصص في الاقتصاد والمال والمصارف، وهو عضو في الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وعضو اللجنة الاستشارية المصرفية في البنك المركزي العراقي.

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