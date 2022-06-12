الغانمي يناقش مع اللجنة المختصة متابعة العراقيين في الخارج ومشاكل العودة القسرية

2022/06/12 | 17:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأس وزير الهجرة والمهجرين وكالة عثمان الغانمي، اليوم الأحد، اجتماع لأعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة العراقيين في الخارج والمشكلة وفق الأمر الديواني ٣٩ لسنة ٢٠٢٠ والتي تضم ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الداخلية والخارجية والعدل والمالية والنقل.وذكر بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز، انه “قد ناقش المجتمعون العديد من المواضيع المهمة في […]

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