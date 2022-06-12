2022/06/12 | 17:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، بأن وزير الدفاع العراقي التقى في القاهرة نظيره المصري لبحث مجالات التعاون العسكري بين البلدين.

وقال الإعلام المصري، إن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، التقى بوزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق أيام عدّة.

مبيناً أن مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف قد اجريت للوفد العراقي بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للدولتين الشقيقتين.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وفق المواقع الاخبارية المصرية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة إعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية العراق، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية..

من جانبه أشاد وزير دفاع العراق بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وحضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير العراقي والملحق العسكرى لجمهورية العراق بالقاهرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عناد وزكي من القاهرة.. يبحثان مجالات التعاون وتبادل الخبرات العسكرية بين العراق ومصر) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عناد وزكي من القاهرة.. يبحثان مجالات التعاون وتبادل الخبرات العسكرية بين العراق ومصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).