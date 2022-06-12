الصين تتهم الولايات المتحدة بخطف دعم الدول الاسيوية والتنمر على البلدان

2022/06/12 | 17:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..اتهم وزير الدفاع الصيني وي فينغ ، الاحد ، الولايات المتحدة بمحاولة اختطاف دعم الدول الاسيوية والمحيط الهادئ لقلبها ضد بكين ، مشيرا الى ان امريكا تحاول تعزيز مصالحها تحت ستار التعددية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وذكرت شبكة سي بي أس نيوز في تقرير ترجمته وكالة […]

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