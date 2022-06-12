"ممنوع السناجل".. رفض إقامة ممثلة بمفردها يثير الجدل في مصر

2022/06/12 | 17:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت أزمة الممثلة المصرية، نجلاء بدر، بشأن رفض إقامتها بأحد فنادق الساحل الشمالي تساؤلات عدة بشأن "شروط استقبال" الزائرين في الفنادق المصرية، وما إذا كانت تخضع لقانون موحد، أم لحسابات كل فندق على حدة.

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