تفاصيل اجتماع الاتحاد الخليجي بشأن استضافة العراق للنسخة 25

2022/06/12 | 17:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد اتحاد كأس الخليج العربي بكرة القدم، اليوم اجتماعا حول استضافة العراق لبطولة خليجي 25.وقدم وفد التفتيش تقريرا عن زياراته لمدينة البصرة تمهيداً لإصدار القرار النهائي للاختيار بينها وبين الكويت لاستضافة البطولة.وقد اشارت تقارير بأن يوم 30 من شهر حزيران الحالي سيصدر القرار بأختيار البلد المستضيف للبطولة الخليجية.وكان الاتحاد العراقي […]

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