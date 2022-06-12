الحكيم يؤكد على ضرورة تخليد ضحايا “سبايكر” وتعويض ذويهم

2022/06/12 | 17:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الاحد، على ضرورة تخليد ضحايا “سبايكر” وتعويض ذويهم.وقال الحكيم في بيان تلقته ايرث نيوز: إن “جريمة سبايكر كانت وما تزال وستبقى جرحا غائرا يأبى الإندمال والنسيان حيث تفنن الإرهاب الداعشي بإزهاق أرواح الأبرياء العزل”.واضاف “فيما نجدد تأكيدنا في ذكراها الثامنة على ضرورة تخليد […]

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