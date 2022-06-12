2022/06/12 | 17:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أكد وزير الهجرة والمهجرين “وكالة” وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الأحد، ضرورة فتح حوار شامل مع الدول الأوروبية التي تبعد العراقيين قسراً، مشدداً على ضرورة تدخل السلطات التشريعية والحكومية لمنع العودة القسرية.

وقال الغانمي، في بيان ورد الى وكالة خبر برس (واخ)، إنه “ترأس، اليوم، اجتماعاً لأعضاء اللجنة الوطنية، لمتابعة العراقيين في الخارج والمشكلة وفق الأمر الديواني 39 لسنة 2020 التي تضم ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الداخلية والخارجية والعدل والمالية والنقل”.

وأوضح أن “المجتمعين ناقشوا العديد من المواضيع المهمة، في مقدمتها العودة القسرية للعراقيين من الخارج التي تقوم بها بعض الدول الأوربية”، مؤكداً “ضرورة فتح حوار شامل مع هذه الدول لمنع العودة القسرية”.

وشدّد الغانمي، على “العمل مع الجهات المختصة، من بينها مجلس النواب العراقي والقنصليات وإجراء الاتصالات والمخاطبات، من أجل توضيح المشكلات الخاصة بالعودة القسرية”، منوها الى أن “تسجيل العراقيين الذين يقطنون خارج البلاد وفق استمارة معدّة من وزارة الهجرة والمهجرين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“لمنع العودة القسرية” الغانمي يؤكد ضرورة فتح حوار مع الدول الأوربية التي تبعد العراقيين قسراً) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“لمنع العودة القسرية” الغانمي يؤكد ضرورة فتح حوار مع الدول الأوربية التي تبعد العراقيين قسراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).