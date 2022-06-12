مواطنون يرفضون المساومة على قوتهم ويؤكدون: لابديل عن السلة الغذائية (فيديو)

2022/06/12 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

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يرفض مواطنون خلال لقائهم مراسل (بغداد اليوم) المساومة على قوت الفقراء لاجل مصالح سياسية، ويقولون انه لابديل عن السلة الغذائية في العراق مع وجود المشاكل الاقتصادية في البلاد وغياب فرص العمل وغلق التعينات ، الامر الذي ادى الى اعمتاد ذوي الدخل المحدود على مفردات السلة لمواجهة ظروف الحياة.

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