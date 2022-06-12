الهند تهدم دور المسلمين على

2022/06/12 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

تكثف السلطات الهندية حملة الاعتقالات لوقف الاضطرابات الدينية، بسبب التصريحات المسيئة للرسول الكريم، التي أطلقها بعض مسؤولي الحزب الحاكم في الهند، حيث ألقت القبض على شاب بالشطر الهندي من إقليم كشمير، بجانب هدم منازل معتقلين مسلمين احتجوا على التصريحات المسيئة؛ في محاولة للانتقام منهم على الطريقة الإسرائيلية.إذ قال مسؤولون، اليوم الأحد 12 يونيو/حزيران 2022، إن "الشرطة في الشطر الهندي من إقليم كشمير ألقت القبض على شاب بزعم نشره مقطع فيديو يهدد بقطع رأس متحدث سابق باسم الحزب الحاكم كان قد أدلى بتصريحات مسيئة للنبي محمد".

وخرج مسلمون إلى الشوارع للاحتجاج على التعليقات المعادية للإسلام التي أدلى بها اثنان من أعضاء حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومي الهندوسي (بهاراتيا جاناتا)، قبل أسبوع.

وأوقف الحزب المتحدثة باسمه نوبور شارما عن العمل، وأقال مسؤولاً آخر هو نافين كومار جيندال، بسبب تصريحاتهما المسيئة للنبي محمد والتي أغضبت أيضاً العديد من الدول الإسلامية، مما شكَّل تحدياً دبلوماسياً كبيراً لحكومة مودي.ورُفعت دعاوى ضد هذين المسؤولين السابقين في حزب بهاراتيا جاناتا.هدم منازل معتقلينمن جانبها، أقدمت السلطات الهندية في ولاية "أوتار براديش" على هدم منازل 3 من المسلمين المعتقلين على خلفية مظاهرات الجمعة 10 يونيو/حزيران؛ احتجاجاً على التصريحات المسيئة للنبي محمد، بدعوى أنها غير قانونية.

وهدمت السلطات مبنى سكنيّاً من 4 طوابق يملكه محمد اشتياق، الذي يقال إنه مساعد مقرب من المتهم الرئيسي وراء اندلاع الاحتجاجات ظافر حياة هاشمي.وكانت محكمة محلية قد وافقت على حبس الشرطة لظافر هاشمي احتياطيّاً لمدة 72 ساعة إلى جانب آخرين. كما ألقت الشرطة في الولاية نفسها القبض على 230 من "المشتبه بهم في إثارة الشغب"، بعد أن عمت الاضطرابات عدداً من المدن بعد صلاة الجمعة.

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