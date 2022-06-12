نفوق 16 ألف رأس ماشية كانت في طريقها للمملكة بميناء سواكن السوداني

2022/06/12 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

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تسبب غرق سفينة سودانية بميناء سواكن شرقي البلاد، في نفوق نحو 16 ألف رأس ماشية، كانت في طريقها إلى المملكة.

وذكرت مصادر وفقا لوسائل إعلام سودانية، أن الباخرة التي تحمل اسم "البدر 1" مالت على الرصيف في ميناء سواكن، بسبب الحمولة الزائدة، ما أدى إلى نفوق عدد كبير من الماشية بلغ جملته 15858 رأساً.

وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة ميلان السفينة وغرقها قرب مدخل ميناء سواكن، فيما أعلنت السلطات السودانية تشكيل لجنة للتحقيق في الحـادث.

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