اتحاد اليد يضع خطة لاستثمار الفئات العمرية

2022/06/12 | 18:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..وضع الاتحاد العراقي بكرة اليد، خطة لاستثمار الفئات العمرية وصقلها.وقال المتحدث باسم الاتحاد حسام عبد الرضا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي لكرة اليد وبالتعاون وبدعم من الاتحاد الدولي للعبة، سيقيم المهرجان الرياضي الأول على مستوى اللعبه الخاص بالبراعم والاشبال”.وأضاف “ستكون تولدات فرق البراعم هي 2009-2008 وتولدات فرق الاشبال هي […]

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