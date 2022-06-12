وزير الثقافة يؤكد وجود اتفاق مبدئي على توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة المتحف العراقي ونظيرتها الإيرانية

2022/06/12 | 18:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قام وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، اليوم الأحد بزيارة إلى المتحف الوطني الإيراني في طهران، فيما اطلع على معروضاته من قطعٍ آثارية ومخطوطاتٍ ، ونفائسَ تعودُ لمراحل مختلفة من الحضارة الإيرانية.وذكر بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز، انه “تجول الوزير رفقة رئيس الهيأة العامة للآثار والتراث ليث مجيد حسين وعددٍ من المديرين […]

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