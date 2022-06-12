وسط احتدام معارك الشرق.. زيلنسكي: القوات الأوكرانية تتحدى التوقعات

2022/06/12 | 18:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، أن قواته تحدت التوقعات، بمنع القوات الروسية من اجتياح شرق أوكرانيا، حتى الآن، وأنها تصد ببراعة الغزو العسكري المستمر منذ 24 فبراير الماضي.

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