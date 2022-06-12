2022/06/12 | 18:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم الاحد، وفد رابطة المصارف الخاصة ،ووفد منظمة “giz” الالمانية ،بهدف فتح آفاق التعاون المشترك في مجالات مختلفة ومناقشة سبل توطيد العلاقات بين الطرفين.وقال المحافظ في بيان تلقته ايرث نيوز: إن “اللقاء تناول سبل انشاء مشروع ” المحطة ” والذي سبق وان أنشأته الرابطة في بغداد […]

ظهرت المقالة محافظ ذي قار يناقش مشروع انشاء “المحطة” مع وفد من رابطة المصارف الخاصة ومنظمة “giz” الالمانية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار يناقش مشروع انشاء “المحطة” مع وفد من رابطة المصارف الخاصة ومنظمة “giz” الالمانية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار يناقش مشروع انشاء “المحطة” مع وفد من رابطة المصارف الخاصة ومنظمة “giz” الالمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).