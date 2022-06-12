“متحدةً العقوبات الغربية”.. روسيا تصنع سيارة حديثة

2022/06/12 | 18:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت روسيا أنها صنعت سيارة جديدة، تتحدى العقوبات الغربية التي فرضت عليها، إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا في شباط/ فبراير الماضي.

وقالت شركة صناعة السيارت الروسية “لادا” إنها أطلقت سيارتها الجديدة “غرانتا”، مشيرة إلى أن كل مكوناتها روسية، بحسب ما أفادت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، اليوم الأحد.

لكن السيارة الروسية الجديدة تخلو من المزايا المعتادة في الطرز الحديثة، مثل نظام منع انغلاق المكابح المبكر، وأحزمة الأمان العصرية، ونظام الملاحة عبر الأقمار الغصطناعية.

وبُعيدَ اندلاع الحرب في اوكرانيا، تلقت صناعة السيارات الروسية ،التي تعتمد بشدّة على الواردات من الخارج، لضربة شديدة، بسبب العقوبات الغربية.

وأصبحت تكاليف صناعة السيارات أعلى بكثير ممّا سبق، ولم تتمكن الشركات من الحصول على التكنلوجيا المتقدمة من الخارج.

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