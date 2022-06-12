تصريحان مختلفان في آنٍ واحد.. رئيس اتحاد الكرة المصري يُثير جدلا

2022/06/12 | 18:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، جدلاً واسعاً، بعد أن أدلى بتصريحات متناقضة حول مستقبل المدرب إيهاب جلال مع منتخب الفراعنة.

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