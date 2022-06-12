2022/06/12 | 18:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WRoc0EOTioE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واقع العراق بين فساد الصفقات وتدهور البنى التحتية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واقع العراق بين فساد الصفقات وتدهور البنى التحتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).