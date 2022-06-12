المالية تبحث تحويل الأراضي المحيطة بمطار بغداد الى هيئة الإستثمار الوطنية

2022/06/12 | 18:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

بحثت وزارة المالية، اليوم الأحد، مع هيئة الاستثمار الوطنية آليات الإسراع بالإجراءات الخاصة بتطبيق قرار تحويل ملكية الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي الى هيئة الإستثمار.

وقالت المالية في بيان ورد لوكالة خبر برس (واخ)، إن وزيرها علي عبدالأمير علاوي، “ترأس اليوم الأحد، اجتماعا ضمّ رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار، سها النجار، وعددا من المدراء العامين المختصين من الوزارة والهيئة، لمناقشة القرار المرقم 175 لسنة 2019 الخاص بتطوير هذه الأراضي وفقاً لقانون الأستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل المتعلق بتحويل ملكية الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي الى هيئة الإستثمار، بهدف المباشرة بأعمال إنشاء مشروع مدينة الرفيل”.

وجرى خلال الاجتماع “بحث آليات الإسراع بالإجراءات الخاصة بتطبيق قرار التحويل، وضرورة تذليل كافة المعوقات والصعوبات الادارية والفنية بهذا الشأن”.

وأضاف البيان، أنه “تم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل لجنة مختصة شبيهه بما يطلق عليه (النافذة الواحدة) بالتنسيق مع جميع الاطراف ذات العلاقة ، للإشراف ومتابعة مراحل تنفيذ القرار على النحو الذي يضمن استكمال كافة الإجراءات المطلوبة، وفق السياقات والتعليمات القانونية”.

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