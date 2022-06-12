“الأسوأ لم يأت بعد”.. رجل أعمال أمريكي يتوقع انهيار صناعة العملات الرقمية

2022/06/12 | 18:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال رجل الأعمال الأمريكي الهندي، موهنيش بابري، بأن الأسوأ لم يأت بعد فيما يتعلق بالوضع الحالي لصناعة العملات الرقمية، قائلا بأن الأسوأ لم يأت بعد لأصول العملات الرقمية وذلك على الرغم من التصحيح الكبير الذي يحدث حاليا.وأكد رجل الأعمال الأمريكي بأن أسهم العملات الرقمية والاستثمارات ذات الصلة بالعملات المشفرة تستحق صفر كبير […]

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