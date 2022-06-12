2022/06/12 | 18:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات مصير نحو 4 ملايين لاجئ سوري "على المحك" بعد أن أعلنت أنقرة خططا لإعادة توطينهم في شمال سوريا مع تصاعد المشاعر المعادية لهم في جميع أنحاء البلاد، وفق تقرير لمجلة فورين بوليسي

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