إحصائية من اليونسيف للأطفال العراقيين المعرضين لخطر الفقر

2022/06/12 | 18:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، اليوم الأحد، عن إحصائية الأطفال العراقيين المعرضين لخطر الفقر.وذكرت المنظمة في بيان ورد لايرث نيوز، “يجب العمل معاً لبناء بيئة شاملة لحماية الأطفال في العراق، إذ يشكل الأطفال الغالبية من حوالي 4.5 ملايين عراقي من المعرضين لخطر الفقر بسبب تأثير النزاع وجائحة كورونا”.وأوضح البيان، […]

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