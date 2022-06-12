ليفاندوفسكي مصدر تهديد لمستقبل نيمار داخل جدران حديقة الأمراء

2022/06/12 | 18:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

بات روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ مصدر تهديد لمستقبل البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان.

وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير لها الى أن اهتمام (بي إس جي) بالتعاقد مع ليفاندوفسكي يواجهه أكثر من عقبة.

وأوضحت أن أبرز هذه العقبات هي تعنت النادي البافاري في بيع نجمه، إضافة إلى رغبة النجم البولندي في الانضمام إلى برشلونة الإسباني، لأنه يضمن مكانة النجم الأول في هجوم الفريق الكتالوني.

وأضافت أن إتمام صفقة انتقال ليفاندوفسكي إلى (بي إس جي) يحتاج إلى إعادة هيكلة هجوم الفريق الفرنسي، وتقليص القائمة بداية من البحث عن عرض لبيع ماورو إيكاردي، الذي يمتد تعاقده حتى صيف 2024.

كذلك فإن رغبة النادي الباريسي في ضم روبرت ليفاندوفسكي، تجعل مستقبل نيمار جونيور داخل جدران حديقة الأمراء أمام علامات استفهام عديدة، ومثار شكوك، خاصة وأن النادي قد يطيح به خلال عملية إعادة الهيكلة.

ويمتد تعاقد نيمار مع النادي الباريسي حتى صيف 2025.

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