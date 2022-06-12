2022/06/12 | 18:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عشرت الأجهزة الأمنية اليوم الأحد، على جثتين مجهولتي الهوية في العاصمة بغداد.وقال مصدر أمني في تصريح لوكالة ايرث نيوز، ان “دوريات نجدة بغداد انتشلت جثة شخص مجهول الهوية يبلغ من العمر مايقارب ال٤٠ عاما ضمن منطقة الدورة قرب سايلو الدورة”، مؤكدا أن “الجثة لم يكن عليها اثار او شدة خارجية”.وفي سياق […]

ظهرت المقالة انتشال جثتين مجهولتي الهوية لرجل وامرأة في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشال جثتين مجهولتي الهوية لرجل وامرأة في بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشال جثتين مجهولتي الهوية لرجل وامرأة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).