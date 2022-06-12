2022/06/12 | 19:00 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: -3J0ag8GlrE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسم تشييع ودفن جثمان الراحل مؤيد البدري في إسكتلندا) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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