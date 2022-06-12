شاهد بالفيديو.. بعد تقييده..طفل يقاوم عصابة يترأسها رجل دين اقتحموا محله للسرقة

2022/06/12 | 19:00 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد تقييده..طفل يقاوم عصابة يترأسها رجل دين اقتحموا محله للسرقة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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