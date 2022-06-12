2022/06/12 | 19:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء يقصي أمانة بغداد ويبلغ نصف نهائي كأس العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء يقصي أمانة بغداد ويبلغ نصف نهائي كأس العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).