"مسلسل جلال وعلام" مستمر في مصر.. تطور جديد بمصير مدرب "الفراعنة"

2022/06/12 | 19:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حلمي مشهور، ما تردد عن صدور قرار بإقالة المدير الفني للمنتخب، إيهاب جلال، بعد الخسارة الفادحة من المنتخب الإثيوبي في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، معتبرا أنه "قيمة كبيرة".

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