العثور على جثتين مجهولتين في بغداد

2022/06/12 | 19:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بالعثور على جثتين مجهولتين في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "دوريات نجدة بغداد تمكنت من انتشال جثة شخص مجهول الهوية يبلغ من العمر 40 عاماً ضمن منطقة الدورة جنوبي العاصمة".وأشار إلى "العثور على جثة امرأة مجهولة تبلغ من العمر 25 عاماً في حي البساتين قرب شارع القناة شرقي بغداد".

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