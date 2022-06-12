جاستن بيبر يفقد التحكم بنصف معالم وجهه وسبيرز تحتفي بزواجها أخيراً.. إليكم الأبرز لهذا الأسبوع

2022/06/12 | 19:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاستن بيبر يفقد التحكم بنصف معالم وجهه، بريتني سبيرز تحتفل بزواجها أخيراً، جوني ديب على تيك توك، الأمير لويس يلفت الأنظار مجدداً، الجدل يتصاعد حول ديزني، إلغاء حفل سعد لمجد في بغداد، والرياض تحتفي بحمزة نمرة.

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