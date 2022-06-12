الصدر يبحث مع بارزاني هاتفيا المستجدات السياسية



الصدر يبحث مع بارزاني هاتفيا المستجدات السياسية
2022/06/12 | 19:20 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-    

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