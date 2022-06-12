شاهد بالفيديو.. امرأة توجه رسالة مؤثرة لزوجها قبل أن تنهي حياتها

2022/06/12 | 19:35 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. امرأة توجه رسالة مؤثرة لزوجها قبل أن تنهي حياتها) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3FuyC77Xwxw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. امرأة توجه رسالة مؤثرة لزوجها قبل أن تنهي حياتها) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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