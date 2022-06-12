اتفاق في الكونغرس بشأن

2022/06/12 | 19:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الكبيرين، الأحد، التوصل إلى "إطار عمل" يقيد عمليات شراء الأسلحة، ما وصفه الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح"

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