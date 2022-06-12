2022/06/12 | 19:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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السيد الصدر يوجه بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 19:36

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