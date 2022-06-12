مصادر لـ(الاقتصاد نيوز): إسرائيل استوردت من كردستان 687 ألف برميل نفط خلال ايار

2022/06/12 | 19:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

صدّر إقليم كردستان خلال شهر ايار الماضي، اكثر من 15.4 مليون برميل، من بينها 687 ألف برميل استوردتها إسرائيل.

ووفقاً لمصادر، فإن "صادرات كردستان من النفط بلغت خلال الشهر الماضي نحو 500 الف برميل يوميا"، مشيرة إلى أن "إيطاليا احتلت المرتبة الأولى بـ5.1 مليون برميل وبعدها اليونان بـ3.6 مليون برميل ومن ثم تركيا 1.8 مليون برميل".

وأضافت المصادر لـ"الاقتصاد نيوز"، أن "إسرائيل استوردت 687 الف برميل من إقليم كردستان"، موضحة أن "إيرادات إقليم كردستان بلغت اكثر من 1.7 مليار دولار خلال الشهر الماضي".

ويصدّر إقليم كردستان نفطه بشكل مستقل عن بغداد، مما جعل بغداد تفاوض الشركات النفطية العاملة في الإقليم وجعلها تحت سيطرتها.

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