إنفانتينو يُعزي بوفاة اللاعب الدولي السابق حيدر عبد الرزاق

2022/06/12 | 19:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعثَ رئيسُ الاتحاد الدوليّ لكرةِ القدم، جياني إنفانتينو، برقيةَ تَعزية إلى وزيرِ الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، لرحيلِ اللاعب الدوليّ السابق (حيدر عبد الرزاق)، أبدى فيها مُواساته لحادثِ رحيله.وقالَ في رسالته: “أودُ أن أعبر عن أخلَص التَعازِي في وفاةِ اللاعب الدوليّ السابق حيدر عبد الرزاق..يَبدُو أن الكلماتَ […]

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